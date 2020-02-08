Футболистам чилийского клуба выдадут автомобили УАЗ





Кроме того, что игрокам клуба отныне нужно будет выходить на все игры чемпионата в форме с логотипом UAZ, все они получат в личное распоряжение внедорожники марки УАЗ. Сообщается, что в минувшем году в Чили были завершены сертификационные тесты модели УАЗ «Хантер», которая поставляется на местный автомобильный рынок в трех различных комплектациях. Все автомобили предлагаются чилийским покупателям в полноприводном исполнении с 2,7-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 135 лошадиных сил, которые агрегируются с 5-ступенчатыми МКПП.Ранее также сообщалось, что официальные дилеры компании уже приступили к приему предварительных заказов на новую 7-местную версию модели УАЗ 3909 «Комби» под названием «Экспедиция», которую называют идейным наследником легендарной «Буханки».