АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.63 USD 63.47
Курс валют на 08.02.2020

Футболистам чилийского клуба выдадут автомобили УАЗ

Официальный дистрибутор отечественного УАЗ в Латинской Америке заключил спонсорский контракт с футбольным клубом под названием «Палестино» из Чили. Как сообщает компания, в связи с этим всем игрокам команды будут выданы внедорожники УАЗ.
Футболистам чилийского клуба выдадут автомобили УАЗ

Кроме того, что игрокам клуба отныне нужно будет выходить на все игры чемпионата в форме с логотипом UAZ, все они получат в личное распоряжение внедорожники марки УАЗ. Сообщается, что в минувшем году в Чили были завершены сертификационные тесты модели УАЗ «Хантер», которая поставляется на местный автомобильный рынок в трех различных комплектациях. Все автомобили предлагаются чилийским покупателям в полноприводном исполнении с 2,7-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 135 лошадиных сил, которые агрегируются с 5-ступенчатыми МКПП.

Ранее также сообщалось, что официальные дилеры компании уже приступили к приему предварительных заказов на новую 7-местную версию модели УАЗ 3909 «Комби» под названием «Экспедиция», которую называют идейным наследником легендарной «Буханки».

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Екатерина Гусева опубликовала фото из…
Футболистам чилийского клуба выдадут автомобили…
Светлана Бондарчук прогулялась по ТРЦ в…
Ученые назвали ежедневные привычки, из-за которых человек…
Яна Рудковская продемонстрировала свою естественную красоту с «полотенцем на…
Под Воронежем медикам пришлось спасать ребенка и мать, решившуюся на домашние…
Алла Пугачева сфотографировалась с группой «Контрабас-квартет», показав себя без…
«Такая молодая, что не верится»: Александра Бортич показала поклонникам свою…
На фоне слухов о примирении с Брэдом Питтом Дженнифер Энистон сходила на свидание с экс-возлюбленным Джоном…
Xiaomi запатентовала ещё одну версию горизонтального сдвижного…
«Роскошно, но в меру»: Появились новые подробности свадьбы Дженнифер Лопес и Алекса…
Британская MG представила в Индии роскошный аналог нового Chevrolet…
«После операции нельзя»: Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, почему игнорирует…
Звезда «Дом-2» Татьяна Строкова шокировала результатами…
Сын Федора Бондарчука показал, как отец выглядел с…
Фотошпионы впервые запечатлели новый Range Rover Sport во время…
Ученые обнаружили ген, влияющий на…
«Нищеброд Абрикосов держал внимание телезрителей»: Рустам Солнцев раскритиковал нынешних звезд…
Певица Анастасия Спиридонова зашла в клетку со львом на…
В феврале рядом с Землей пролетит огромный…
Поклонники не узнали Дану Борисову после «уколов…
Экс-участницу проекта "Дом-2" Сашу Шеву перепутали с Оксаной Самойловой после очередных косметических…
Пассажир развалившегося при посадке в Стамбуле самолета рассказал о странностях на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян объяснил, почему хочет развестись с Сашей…
Анита Цой на собственной свадьбе довела свекровь до…
Врач назвал лучшие способы защиты от…
Певец Тимати засунул палец в рот сыну…
Google Chrome возглавил рейтинг самых популярных браузеров на ПК и…
Просмотреть все новости