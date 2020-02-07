Инсайдер рассказал об особенностях самой дорогой версии Galaxy S20
Популярный инсайдер рассказал об особенностях самой дорогой версии смартфона Galaxy S20, а также об отличительных характеристиках остальных моделей данной линейки. По данным Roland Quandt, дорогостоящая новинка получит самую быструю зарядку.
Стало известно, что разные модификации моделей Galaxy S20 и S20+, включая гаджеты с поддержкой 5G, получат быструю зарядку 25 Вт. Но версия S20 Ultra сможет похвастаться 45-ваттной зарядкой. Речь идет о модели с 5G, но предложит ли производитель вариант S20 Ultra с поддержкой 4G, неизвестно.
Как отметил Roland Quandt, все модели данной линейки будет объединять наличие комплектных наушников AKG. Эксперты считают, что комплектующее с разъемом USB-C сможет обеспечить качественное звучание. Анонсировать смартфоны линейки Galaxy S20 должны во вторник, 11 февраля.
Стало известно, что разные модификации моделей Galaxy S20 и S20+, включая гаджеты с поддержкой 5G, получат быструю зарядку 25 Вт. Но версия S20 Ultra сможет похвастаться 45-ваттной зарядкой. Речь идет о модели с 5G, но предложит ли производитель вариант S20 Ultra с поддержкой 4G, неизвестно.
Как отметил Roland Quandt, все модели данной линейки будет объединять наличие комплектных наушников AKG. Эксперты считают, что комплектующее с разъемом USB-C сможет обеспечить качественное звучание. Анонсировать смартфоны линейки Galaxy S20 должны во вторник, 11 февраля.
Технологии / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:06