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Инсайдер рассказал об особенностях самой дорогой версии Galaxy S20

Популярный инсайдер рассказал об особенностях самой дорогой версии смартфона Galaxy S20, а также об отличительных характеристиках остальных моделей данной линейки. По данным Roland Quandt, дорогостоящая новинка получит самую быструю зарядку.
Инсайдер рассказал об особенностях самой дорогой версии Galaxy S20

Стало известно, что разные модификации моделей Galaxy S20 и S20+, включая гаджеты с поддержкой 5G, получат быструю зарядку 25 Вт. Но версия S20 Ultra сможет похвастаться 45-ваттной зарядкой. Речь идет о модели с 5G, но предложит ли производитель вариант S20 Ultra с поддержкой 4G, неизвестно.

Как отметил Roland Quandt, все модели данной линейки будет объединять наличие комплектных наушников AKG. Эксперты считают, что комплектующее с разъемом USB-C сможет обеспечить качественное звучание. Анонсировать смартфоны линейки Galaxy S20 должны во вторник, 11 февраля.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:06

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