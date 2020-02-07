Инсайдер рассказал об особенностях самой дорогой версии Galaxy S20





Стало известно, что разные модификации моделей Galaxy S20 и S20+, включая гаджеты с поддержкой 5G, получат быструю зарядку 25 Вт. Но версия S20 Ultra сможет похвастаться 45-ваттной зарядкой. Речь идет о модели с 5G, но предложит ли производитель вариант S20 Ultra с поддержкой 4G, неизвестно.Как отметил Roland Quandt, все модели данной линейки будет объединять наличие комплектных наушников AKG. Эксперты считают, что комплектующее с разъемом USB-C сможет обеспечить качественное звучание. Анонсировать смартфоны линейки Galaxy S20 должны во вторник, 11 февраля.