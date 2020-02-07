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Ученые назвали ежедневные привычки, из-за которых человек глупеет

Ученые рассказали, что человек может глупеть из-за некоторых ежедневных привычек. К примеру, неправильный способ жизни способствует увеличению риска появления различных психических расстройств.

Специалисты уверены, что частое использование мобильных гаджетов, стресс на работе, неправильное питание и несоблюдение режима дня могут нарушить функции мозга человека, из-за чего он становится глупее. Многие люди ежедневно смотрят сериалы и часто жертвуют своим сном, чтобы досмотреть эпизод до конца. Такое отношение к ночному отдыху может увеличить риск появления психических расстройств. Употребление фастфуда отрицательно сказывается на уровне внимания, памяти и скорости реакции человека.

Исследования показали, что неправильное питание на протяжении нескольких дней негативно отображается на здоровье людей. Пассивный образ жизни без физических упражнений и прогулок на улице способствует появлению проблем с памятью, ухудшению продуктивности, а человек становится более невнимательным. Все это увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера.

Выполнение нескольких дел одновременно приводит к стрессу и ухудшает работу мозга. Частое употребление алкогольных напитков также влияет на умственные способности и жизненно важные органы. Переработка тоже негативно отражается на здоровье. После 6 часов труда уровень концентрации человека снижается.

Специалисты рекомендуют соблюдать режим дня и не отказываться от отдыха. Занятие спортом и правильное питание помогут привести в норму работу мозга и улучшат здоровье человека.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 23:00

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