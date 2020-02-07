Ученые назвали ежедневные привычки, из-за которых человек глупеет





Специалисты уверены, что частое использование мобильных гаджетов, стресс на работе, неправильное питание и несоблюдение режима дня могут нарушить функции мозга человека, из-за чего он становится глупее. Многие люди ежедневно смотрят сериалы и часто жертвуют своим сном, чтобы досмотреть эпизод до конца. Такое отношение к ночному отдыху может увеличить риск появления психических расстройств. Употребление фастфуда отрицательно сказывается на уровне внимания, памяти и скорости реакции человека.Исследования показали, что неправильное питание на протяжении нескольких дней негативно отображается на здоровье людей. Пассивный образ жизни без физических упражнений и прогулок на улице способствует появлению проблем с памятью, ухудшению продуктивности, а человек становится более невнимательным. Все это увеличивает риск возникновения болезни Альцгеймера.Выполнение нескольких дел одновременно приводит к стрессу и ухудшает работу мозга. Частое употребление алкогольных напитков также влияет на умственные способности и жизненно важные органы. Переработка тоже негативно отражается на здоровье. После 6 часов труда уровень концентрации человека снижается.Специалисты рекомендуют соблюдать режим дня и не отказываться от отдыха. Занятие спортом и правильное питание помогут привести в норму работу мозга и улучшат здоровье человека.