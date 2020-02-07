Менеджер певицы МакSим заявил о возможной отмене концертов из-за проблем со здоровьем
Менеджер известной российской певицы МакSим Маргарита Соколова в беседе с журналистами заявила, что исполнительница в 2020 году может не выйти на сцену. По ее словам, причин волноваться о здоровье артистки нет, однако существует вероятность, что она не будет давать концерты в текущем году.
Примечательно, что ранее в прессе появились тревожные известия о госпитализации Марины Абросимовой (реальное имя певицы) из-за осложнений. На данный момент медики еще не озвучили точный диагноз, однако сообщается, что у МакSим появились проблемы с сосудами головного мозга, кроме того у нее зафиксированы ушибы позвоночника. Причина осложнений заключается в аварии, в которую знаменитая артистка угодила в 2019 году, получив немало травм и проведя на больничной койке около месяца.
В беседе с журналистами издания «НьюИнформ» менеджер артистки заявила, что у ее команды нет уверенности в том, что МакSим сможет выйти на сцену в 2020 году. «Уверенности в том, что она сможет выступать, нет, однако надежда пока сохраняется», - приводит издание ее слова.
Примечательно, что ранее в прессе появились тревожные известия о госпитализации Марины Абросимовой (реальное имя певицы) из-за осложнений. На данный момент медики еще не озвучили точный диагноз, однако сообщается, что у МакSим появились проблемы с сосудами головного мозга, кроме того у нее зафиксированы ушибы позвоночника. Причина осложнений заключается в аварии, в которую знаменитая артистка угодила в 2019 году, получив немало травм и проведя на больничной койке около месяца.
В беседе с журналистами издания «НьюИнформ» менеджер артистки заявила, что у ее команды нет уверенности в том, что МакSим сможет выйти на сцену в 2020 году. «Уверенности в том, что она сможет выступать, нет, однако надежда пока сохраняется», - приводит издание ее слова.