Светлана Бондарчук прогулялась по ТРЦ в платье-мини

Главный редактор журнала «Hello», 51-летняя Светлана Бондарчук, активно пользуется социальными сетями и регулярно публикует фотографии. Несколько дней назад модель выставила видео, на котором продемонстрировала повседневный зимний образ в кашемировом пальто длины макси с объёмным шарфом и широкополой шляпой. По мнению поклонников, ее «оверсайз»-образ подчеркнул утонченное лицо, которое выглядит «не по годам» молодо.Сегодня, 7 февраля, телеведущая опубликовала новую запись, в которой поразила образом «мини». Светлана Бондарчук прошлась по торговому центру в коротком платье с ярким принтом. Съемка происходила сзади и сбоку, что еще больше подогревало интригу и приковывало внимание со стороны.Пользователи Сети написали более сотни восторженных комментариев под постом модели. Они подчеркнули элегантность наряда, который, не смотря на свою открытость, вовсе не выглядел неподобающим образом. Кроме того, поклонники отметили «стройные ножки», от которых «невозможно оторвать взгляд».Светлана Бондарчук в свои годы остается действующей фотомоделью, которая не собирается оставлять свою профессиональную деятельность. Более того, 2007 году звезда стала лицом одной из самых крупных косметических компаний в мире.