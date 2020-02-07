АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

«Свершилось»: Мэттью Перри последним из «Друзей» зарегистрировался в Instagram

Всего несколько месяцев тому назад звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон произвела настоящий фурор, зарегистрировав личный аккаунт в социальной сети Instagram. Теперь на такой ход последним из актеров легендарного ситкома пошел и актер Мэттью Перри.

Артист завел свою официальную страничку и снискал примерно ту же популярность, что и его знаменитые коллеги по съемочной площадке. Менее чем за сутки на его аккаунт подписались свыше 1,7 миллиона пользователей. При этом важно отметить, что Мэттью Перри с момента регистрации не сделал ни одной публикации, но довольно быстро подписался на странички популярных актеров и, конечно же, звезд «Друзей». Зато его коллеги уже успели образоваться тому факту, что артист добрался до популярной социальной сети. Одной из первой на это отреагировала Лиза Кудроу, сыгравшая в «Друзьях» Фиби. «Наконец-то это свершилось, не верю своим глазам», - написала она.

В комментариях к посту появилась и Дженнифер Энистон, пошутившая о том, что коллега слишком сильно затянул с регистрацией в Instagram. Правда, актрисе быстро напомнили, что она и сама зарегистрировалась в этой соцсети совсем недавно.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зарубежные медики назвали несколько способов избавления от головной…
Сергей Минаев однажды проиграл жену в…
Две модели Mercedes-Benz в России получили прибавку к…
«Ты знала, что сейчас уйдешь?»: Родители Юлии Началовой вспомнили, как уходила…
Минздрав разрабатывает законопроект, регулирующий врачебную…
Эрик Давидыч решил участвовать в «Последнем герое» из-за интереса и желания побороть…
Первая партия новых автоматов АК-12 потупила на вооружение разведчиков…
Александр Кокорин заверил, что не ведет переговоров с другими…
«Свершилось»: Мэттью Перри последним из «Друзей» зарегистрировался в…
Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак отдает предпочтение молодым…
Названы самые популярные китайские автомобили среди россиян в январе…
Андрей Галин из Коми стал «Лучшим доктором-онкологом» в…
«Главное, чтобы Настя выздоровела!»: Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на пожелание Татьяны…
Инсайдер рассказал об особенностях самой дорогой версии Galaxy…
Блогер и телеведущая Ида Галич родила…
Астрономы из обсерватории ALMA обнаружили следы «звездной…
Менеджер певицы МакSим заявил о возможной отмене концертов из-за проблем со…
Сергею Шойгу продемонстрировали портативное устройство для зарядки приборов от…
Супруга сыгравшего Эмметта Каллена в «Сумерках» актера Келлана Латса потеряла ребенка на шестом месяце…
В России бренд KIA поднял цены на свои…
Актуальные тренды прямых продаж и прогнозы на 2020…
Таисия Повалий обеспокоила поклонников фото в инвалидной…
Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020…
«Ответ не добрым»: Лариса Гузеева вступилась за дочь в социальной…
АвтоВАЗ объявил спецпредложение при покупке LADA XRAY в…
«Счастье, что 8 лет назад ты у нас появилась»: Жасмин трогательно поздравила дочь с днем…
Ученые создали специальную мембрану, позволяющую углекислому газу превращаться в…
"Просто привык быть один": Алексей Воробьёв надеется встретить человека, который сможет разделить с ним ощущение…
Просмотреть все новости