«Свершилось»: Мэттью Перри последним из «Друзей» зарегистрировался в Instagram

Артист завел свою официальную страничку и снискал примерно ту же популярность, что и его знаменитые коллеги по съемочной площадке. Менее чем за сутки на его аккаунт подписались свыше 1,7 миллиона пользователей. При этом важно отметить, что Мэттью Перри с момента регистрации не сделал ни одной публикации, но довольно быстро подписался на странички популярных актеров и, конечно же, звезд «Друзей». Зато его коллеги уже успели образоваться тому факту, что артист добрался до популярной социальной сети. Одной из первой на это отреагировала Лиза Кудроу, сыгравшая в «Друзьях» Фиби. «Наконец-то это свершилось, не верю своим глазам», - написала она.В комментариях к посту появилась и Дженнифер Энистон, пошутившая о том, что коллега слишком сильно затянул с регистрацией в Instagram. Правда, актрисе быстро напомнили, что она и сама зарегистрировалась в этой соцсети совсем недавно.