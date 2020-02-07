«Свершилось»: Мэттью Перри последним из «Друзей» зарегистрировался в Instagram
Всего несколько месяцев тому назад звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон произвела настоящий фурор, зарегистрировав личный аккаунт в социальной сети Instagram. Теперь на такой ход последним из актеров легендарного ситкома пошел и актер Мэттью Перри.
Артист завел свою официальную страничку и снискал примерно ту же популярность, что и его знаменитые коллеги по съемочной площадке. Менее чем за сутки на его аккаунт подписались свыше 1,7 миллиона пользователей. При этом важно отметить, что Мэттью Перри с момента регистрации не сделал ни одной публикации, но довольно быстро подписался на странички популярных актеров и, конечно же, звезд «Друзей». Зато его коллеги уже успели образоваться тому факту, что артист добрался до популярной социальной сети. Одной из первой на это отреагировала Лиза Кудроу, сыгравшая в «Друзьях» Фиби. «Наконец-то это свершилось, не верю своим глазам», - написала она.
В комментариях к посту появилась и Дженнифер Энистон, пошутившая о том, что коллега слишком сильно затянул с регистрацией в Instagram. Правда, актрисе быстро напомнили, что она и сама зарегистрировалась в этой соцсети совсем недавно.
Артист завел свою официальную страничку и снискал примерно ту же популярность, что и его знаменитые коллеги по съемочной площадке. Менее чем за сутки на его аккаунт подписались свыше 1,7 миллиона пользователей. При этом важно отметить, что Мэттью Перри с момента регистрации не сделал ни одной публикации, но довольно быстро подписался на странички популярных актеров и, конечно же, звезд «Друзей». Зато его коллеги уже успели образоваться тому факту, что артист добрался до популярной социальной сети. Одной из первой на это отреагировала Лиза Кудроу, сыгравшая в «Друзьях» Фиби. «Наконец-то это свершилось, не верю своим глазам», - написала она.
В комментариях к посту появилась и Дженнифер Энистон, пошутившая о том, что коллега слишком сильно затянул с регистрацией в Instagram. Правда, актрисе быстро напомнили, что она и сама зарегистрировалась в этой соцсети совсем недавно.