Астрономы из обсерватории ALMA обнаружили следы «звездной битвы»





Облако возникло в результате «битвы» звезд, которые входят в состав данной системы. Одна из них увеличилась до таких размеров, что поглотила другую. При совершении «контратаки» звезда начала движение по спирали и заставила партнера выбросить внешние слои в пространство. Она направилась к ядру гиганта, находящегося по соседству, но столкновения не произошло. Такой маневр привел к взрыву большой звезды, из-за чего обнажилось ядро, а газовые слои рассеялись в космическом пространстве.По словам астрономов, газовое облако, зафиксированное в HD101584, имеет сложную структуру из-за спиралевидной формы звезды меньшей по размеру. Также на образование облака оказали влияние струи газа, образовавшиеся в процессе «звездной битвы». Они сформировали кольца, которые обсерватория ALMA увидела как красные и ярко-голубые пятна. Благодаря анализу этого явления ученые смогут лучше разобраться в эволюции таких больших звезд, как Солнце.