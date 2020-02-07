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АвтоВАЗ объявил спецпредложение при покупке LADA XRAY в феврале

Российский концерн АвтоВАЗ в феврале 2020 года предложит отечественным покупателям стать участниками новой акции для покупки моделей LADA XRAY в стандартной и cross-версиях. В рамках этой акции в течение всего февраля все покупатели указанных автомобилей смогут рассчитывать на дополнительные бонусы.
АвтоВАЗ объявил спецпредложение при покупке LADA XRAY в феврале

К примеру, сообщается, что при покупке LADA XRAY из салона официальных дилеров марки россияне смогут дополнительно получить комплект зимней резины выбранной размерности в соответствии с комплектацией автомобиля. По условиям этой акции, установка зимнего комплекта резины на автомобиль также выполняется на бесплатной основе. Суммарно такое предложение позволит сэкономить на покупке отечественных моделей примерно 35-45 тысяч рублей, в непосредственной зависимости от размера дисков. Вместе с этим подарком покупателям также будет предложен бесплатный набор «зимних» автомобильных аксессуаров.

Кроме того, в феврале 2020 года будут также действовать и другие специальные предложения, с помощью которых все желающие могут стать владельцами автомобилей марки LADA на очень привлекательных условиях. К примеру, при участии в программе «трейд-ин» покупатели могут сэкономить на покупке сумму до 50 000 рублей. Эта выгода может суммироваться со скидкой, которую некоторые категории россиян получают в рамках федеральной программы «Семейный автомобиль». Также действует скидка в рамках программ LADA Finance и LADA Leasing.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:55

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