АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

"Просто привык быть один": Алексей Воробьёв надеется встретить человека, который сможет разделить с ним ощущение тишины

Алексей Воробьёв решил откровенно поговорить с поклонниками в Instagram и сообщил, что уже привык быть один. При этом музыкант надеется встретить человека, который сможет разделить с ним ощущение тишины.
"Просто привык быть один": Алексей Воробьёв надеется встретить человека, который сможет разделить с ним ощущение тишины

Алексей Воробьёв опубликовал несколько фотографий, сделанных у него дома. На одних снимках он запечатлен с гитарой в руках. На других певец в брюках, рубашке и очках для зрения читает книгу лежа на кровати. В комментарии к публикации Алексей Воробьёв написал, что любит находиться дома, писать новую музыку, сценарии, монтировать видео и делать аранжировки. Было такое, когда исполнитель несколько дней не выходил из дома. Знаменитость не хочет судить, на сколько это хорошо или плохо, но он совершенно комфортно чувствует себя в собственной компании. При этом Алексей Воробьёв отметил, что просто привык быть один.

В конце публикации в Instagram певец написал: "Хотя в душе я надеюсь, что у меня появится в жизни человек, который сможет разделить это прекрасное ощущение тишины, когда в сознании звучит музыка и из картинок в воображении собираются живые персонажи и истории". Подписчики пожелали Алексею Воробьёву встретить свою любовь.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:39

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Солистка группы Spice Girls Мелани Браун может лишится…
В Госдуме предлагают разрешить перенаправлять маткапитал с накопительной…
Александр Петров анонсировал выход фильма "Лед…
5-летняя дочь Тимати Алиса полетала на открытом…
Эксперты назвали способы избавления от…
Супруга Валентина Юдашкина Марина похвасталась первыми уроками музыки внуков с Аллой…
Ученый рассказал о вариантах преодоления дефицита воды в…
Мария Шукшина процитировала Георгия Вицина: "Если бы я не стал артистом, я бы стал…
"Вы ждали — я сделал!": Максим Фадеев презентовал песню "Гугуша" на русском…
Caviar анонсировал выпуск раскладушки Galaxy Z Flip с Джокером и Харли…
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала, почему в её личной жизни так часто происходят…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина очень сильно отфотошопила своего…
Жена Джигана Оксана Самойлова назвала поездку в Диснейленд…
«Эпидемия не может продолжаться бесконечно»: Врачи дали прогнозы о развитии…
«Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору»: Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в крушении его…
"Ты невероятно светлый человек" :Анастасия Волочкова поздравила Аниту Цой с днем…
В Тверской области прошли учения с участием новейших…
Жена Сергея Семака Анна снялась в страстной фотосессии на острове…
Отдыхающая на Бали Рита Дакота проводила дочь Мию с няней в…
Новый Audi Q3 Sportback назвали лучшим компактным внедорожником» 2020…
Время пришло: Диана Арбенина заявила об уходе со…
Ольга Кабо опубликовала фото в…
Профессор Александр Панов объяснил, почему люди не могут уловить радиосигналы…
В Москве врачи спасают зрение актера Анатолия…
Газовый баллон взорвался в руках у жителя Омской области и сжег его…
Очередное обновление Instagram подскажет, от каких подписок лучше…
«Желаю себе много сил и твердой уверенности на моем личном пути»: Константин Крюков отмечает…
Мария Лиман получила «сверхспособность» после…
Просмотреть все новости