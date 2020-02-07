"Просто привык быть один": Алексей Воробьёв надеется встретить человека, который сможет разделить с ним ощущение тишины

Алексей Воробьёв опубликовал несколько фотографий, сделанных у него дома. На одних снимках он запечатлен с гитарой в руках. На других певец в брюках, рубашке и очках для зрения читает книгу лежа на кровати. В комментарии к публикации Алексей Воробьёв написал, что любит находиться дома, писать новую музыку, сценарии, монтировать видео и делать аранжировки. Было такое, когда исполнитель несколько дней не выходил из дома. Знаменитость не хочет судить, на сколько это хорошо или плохо, но он совершенно комфортно чувствует себя в собственной компании. При этом Алексей Воробьёв отметил, что просто привык быть один.В конце публикации в Instagram певец написал: "Хотя в душе я надеюсь, что у меня появится в жизни человек, который сможет разделить это прекрасное ощущение тишины, когда в сознании звучит музыка и из картинок в воображении собираются живые персонажи и истории". Подписчики пожелали Алексею Воробьёву встретить свою любовь.