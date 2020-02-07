Супруга сыгравшего Эмметта Каллена в «Сумерках» актера Келлана Латса потеряла ребенка на шестом месяце беременности

В своем посте Бриттани Гонзалес обратилась к поклонникам с благодарностью за понимание и попросила не беспокоить их пару в этот тяжелый период, чтобы они смогли пережить трагедию в тишине. Также она выразила благодарность супругу Келлану Латсу, который всегда рядом с ней и разделяет ее глубокую боль. Большую часть записи модель посвятила своему не рожденному малышу. По словам Бриттани Гонзалес, единственное, что ее утешает – осознание того, что ребенок не испытывает боли и никогда ее не испытает. «Ты в руках Господа. До встречи в раю…твоя мама тебя очень любит», - в заключении написала супруга киноактера.Как известно, звездная пара поженилась в ноябре 2017 года, а в начале зимы 2019 официально заявила, что ждет первенца. Келлан Латс всей душой утешает свою супругу, заверяя, что «Бог все исправит».