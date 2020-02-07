В России бренд KIA поднял цены на свои автомобили





Больше всех подорожали версии Optima и Cerato, а 15 тысяч рублей автомобилистам из России придется доплатить за универсалы ProCeed и Ceed SW, хэтчбек Ceed. Минимальное повышение цен коснулось хэтчбеков Picanto и Rio X-Line, а также седана KIA Rio.Автопроизводитель объявил ценник кроссовера Seltos, а также возможные комплектации новинки. Продажи авто на российском рынке стартуют 2 марта. Автолюбители смогут выбрать из шести уровней оснащения и трех вариантов силовых агрегатов. Минимальны ценник на KIA Seltos составляет 1 099 900 рублей, а максимальный - на 900 тысяч дороже.