АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020 года

Осенью текущего года должен состояться официальный релиз новой версии популярной серии Call of Duty. Об этом сообщает портал Charlie Intel со ссылкой на отчет разработчика.

Представители компании Activision, которая является бессменным издателем игр серии Call of Duty, до сих пор не назвали студию, которой была доверена разработка нового проекта. Однако, как сообщают специализированные СМИ, еще в минувшем году работу над новой версией игры якобы возглавила команда разработчиков из компании Treyarch.

Стоит напомнить, что Call of Duty является одной из самых популярных в современной игровой индустрии серией шутеров от первого лица. Первая версия игры данной франшизы была впервые выпущена еще в далеком 2003 году. С тех пор каждый новый выпуск сопровождается серьезным интересом со стороны многочисленных геймеров и повышенным ажиотажам на сам продукт.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Главное, чтобы Настя выздоровела!»: Дочь Анастасии Заворотнюк ответила на пожелание Татьяны…
Инсайдер рассказал об особенностях самой дорогой версии Galaxy…
Блогер и телеведущая Ида Галич родила…
Астрономы из обсерватории ALMA обнаружили следы «звездной…
Менеджер певицы МакSим заявил о возможной отмене концертов из-за проблем со…
Сергею Шойгу продемонстрировали портативное устройство для зарядки приборов от…
Супруга сыгравшего Эмметта Каллена в «Сумерках» актера Келлана Латса потеряла ребенка на шестом месяце…
В России бренд KIA поднял цены на свои…
Актуальные тренды прямых продаж и прогнозы на 2020…
Таисия Повалий обеспокоила поклонников фото в инвалидной…
Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020…
«Ответ не добрым»: Лариса Гузеева вступилась за дочь в социальной…
АвтоВАЗ объявил спецпредложение при покупке LADA XRAY в…
«Счастье, что 8 лет назад ты у нас появилась»: Жасмин трогательно поздравила дочь с днем…
Ученые создали специальную мембрану, позволяющую углекислому газу превращаться в…
"Просто привык быть один": Алексей Воробьёв надеется встретить человека, который сможет разделить с ним ощущение…
Солистка группы Spice Girls Мелани Браун может лишится…
В Госдуме предлагают разрешить перенаправлять маткапитал с накопительной…
Александр Петров анонсировал выход фильма "Лед…
5-летняя дочь Тимати Алиса полетала на открытом…
Эксперты назвали способы избавления от…
Супруга Валентина Юдашкина Марина похвасталась первыми уроками музыки внуков с Аллой…
Ученый рассказал о вариантах преодоления дефицита воды в…
Мария Шукшина процитировала Георгия Вицина: "Если бы я не стал артистом, я бы стал…
"Вы ждали — я сделал!": Максим Фадеев презентовал песню "Гугуша" на русском…
Caviar анонсировал выпуск раскладушки Galaxy Z Flip с Джокером и Харли…
Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала, почему в её личной жизни так часто происходят…
Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина очень сильно отфотошопила своего…
Просмотреть все новости