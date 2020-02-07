Релиз новой Call of Duty состоится осенью 2020 года
Осенью текущего года должен состояться официальный релиз новой версии популярной серии Call of Duty. Об этом сообщает портал Charlie Intel со ссылкой на отчет разработчика.
Представители компании Activision, которая является бессменным издателем игр серии Call of Duty, до сих пор не назвали студию, которой была доверена разработка нового проекта. Однако, как сообщают специализированные СМИ, еще в минувшем году работу над новой версией игры якобы возглавила команда разработчиков из компании Treyarch.
Стоит напомнить, что Call of Duty является одной из самых популярных в современной игровой индустрии серией шутеров от первого лица. Первая версия игры данной франшизы была впервые выпущена еще в далеком 2003 году. С тех пор каждый новый выпуск сопровождается серьезным интересом со стороны многочисленных геймеров и повышенным ажиотажам на сам продукт.
Представители компании Activision, которая является бессменным издателем игр серии Call of Duty, до сих пор не назвали студию, которой была доверена разработка нового проекта. Однако, как сообщают специализированные СМИ, еще в минувшем году работу над новой версией игры якобы возглавила команда разработчиков из компании Treyarch.
Стоит напомнить, что Call of Duty является одной из самых популярных в современной игровой индустрии серией шутеров от первого лица. Первая версия игры данной франшизы была впервые выпущена еще в далеком 2003 году. С тех пор каждый новый выпуск сопровождается серьезным интересом со стороны многочисленных геймеров и повышенным ажиотажам на сам продукт.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:11