Александр Кокорин заверил, что не ведет переговоров с другими клубами





Не так давно в СМИ появились публикации относительно перспективы перехода Кокорина в другую команду. Эксперты и блогеры обсуждали вероятность работы нападающего в футбольном клубе «Балтика» в Калининграде. Однако, как оказалось, сам спортсмен пока не планирует покидать родной для него петербургский «Зенит».Об этом сам футболист сказал, отвечая на вопросы журналистов, он заверил, что переговоров о трансфере в какую бы то ни было другую команду не ведет. При этом он отказался ответить на вопрос, будет ли он играть в петербургском ФК «Зенит-2» до конца сезона.Во второй состав Кокорин был переведен в конце января, поскольку по контракту должен был работать с командой «Сочи». Пресса сообщала о предложениях, поступивших к 28-летнему футболисту, от «Балтики». Однако ни о какой конкретике, заверяет спортсмен, речи не было.