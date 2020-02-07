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Александр Петров анонсировал выход фильма "Лед 2"

Александр Петров анонсировал на странице в Instagram выход фильма "Лед 2", который состоится 14 февраля 2020 года. Актер сообщил, что это была его вторая работа с режиссером Жорой Крыжовниковым.

Александр Петров опубликовал кадр, сделанный на съемках фильма "Лед 2". На фотографии знаменитость стоит на льду и держит на руках маленькую девочку. Актер одет в темные брюки и куртку, малышка надела платье с разноцветным рисунком, куртку, шапку и шарф розового цвета. В комментарии к публикации в социальной сети Instagram Александр Петров написал: "Хочется сказать несколько слов о персоне Андрея Николаевича. Высокий, с экстравагантной причёской, из-за таланта и большого ума имеет определённую, характерную походку, любит улыбаться". Знаменитость рассказал, что это была его вторая работа с режиссером Жорой Крыжовниковым, и намекнул, что возможно, будет третья часть фильма "Лед".

Также Александр Петров сообщил подписчикам, что премьера "Лед 2" состоится уже 14 февраля. Подписчики написали, что с нетерпением ждут фильма. Фанаты пожелали актеру удачи и оставили более 43 000 лайков под его постом.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:24

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