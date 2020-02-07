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Ученые создали специальную мембрану, позволяющую углекислому газу превращаться в топливо

Ученые нашли альтернативный способ выработки топлива. Эксперты сумели создать уникальную мембрану, которая позволяет углекислому газу превращаться в горючую смесь.

Специфический материал изобретенного элемента проводит воду и способствует выработке метанола. Как считают специалисты, использование мембраны поможет в условиях промышленного производства с применением химических реакций при использовании воды, как побочного продукта.

В данное время углекислый газ (CO2) перерабатывается в метанол благодаря задействованию нескольких методик реакции превращения, при этом вода существенно замедляет время данного процесса. Новый же материал способен качественно отфильтровывать выделяющуюся при этом воду. Применение ионов натрия, а также цеолита в кристаллической форме удаляет жидкость, не приводя к потере молекул газа. Извлекая воду, объясняют ученые, они тем самым смещают равновесие, что позволяет вырабатывать больше метанола.

Специалисты отмечают также, что метанол сам по себе является универсальным, что позволяет использовать его при производстве самых разнообразных продуктов. Парниковый углекислый газ при этом относится к побочным веществам и нежелательным продуктам многих производственных процессов в целом ряде отраслей промышленности.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:41

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