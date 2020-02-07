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Яна Рудковская продемонстрировала свою естественную красоту с «полотенцем на голове»

Музыкальный продюсер и телеведущая Яна Рудковская опубликовала необычную фотографию в личном блоге Instagram. На снимке звезда запечатлена в домашней одежде и без макияжа. Подписчики Сети отметили естественную красоту, которую не портит даже «полотенце на голове».
Яна Рудковская продемонстрировала свою естественную красоту с «полотенцем на голове»

Яна Рудковская одна из немногих публичных личностей, которая активно пользуется социальными сетями. Поклонники телеведущей привыкли наблюдать на ее странице роскошные образы и безупречные наряды. В одной из недавних записей продюсер продемонстрировала платье Диор и сумочку в один стиль с обувью от Луи Виттон. Такой наряд звезда выбрала для ужина в Мраморном Дворце.

Поклонники Яны Рудковской были удивлены новой фотографии, на которой телеведущая предстала перед камерой абсолютно без макияжа в домашней футболке. Судя по «полотенцу на голове», подписчики заключили, что, скорее всего, снимок был сделан после утреннего душа. Рядом со звездой на фото находится дизайнер Наталья Якимчук, которая тоже не «прихорашивалась» для кадра за чашкой утреннего кофе с круассаном.

В комментариях к записи музыкального продюсера пользователи Сети написали несколько сотен откликов. Естественная красота 45-летней Яны Рудковской никого не оставила равнодушным. Фанаты отметили, что состояние кожи телеведущей идеально, и на ее лице нет ни одной заметной морщины. Кроме того, наблюдательные поклонники с юмором добавили, что даже «полотенце на голове» не портит привлекательность звезды.

Как известно, в недавнем интервью Яна Рудковская сообщила, что задумывается о пластической операции, так как, по ее словам, у нее «круглое лицо и идет птоз». Однако продюсер еще взвешивает свое решение, так как общий наркоз и наложение швов ее пугают.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 22:00

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