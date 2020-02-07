Эксперты назвали способы избавления от остеопороза





Остеопороз является хроническим прогрессирующим заболеванием скелета, характеризующимся уменьшением плотности костей. У людей, страдающих этой болезнью, значительно повышается риск переломов. Эксперты полагают, что в борьбе с остеопорозом помогут натуральные масла, к которым относятся кокосовое и розмариновые. Они способствуют снятию болевых ощущений. По мнению специалистов, огромную роль в избавлении от заболевания играет количество сна, которое должно составлять не менее 7 часов.Эксперты рекомендуют употреблять продукты, содержащие витамины и питательные вещества в больших количествах. Особенно важно есть продукты, богатые кальцием и калием. Наибольшее количество питательных веществ содержится во фруктах и овощах, а именно в брокколи, листовой капусте и репе. Специалисты советуют регулярно употреблять молоко и кисломолочные продукты, а также рыбу, наиболее полезными сортами которой для избавления от остеопороза называют лосось и сардину.