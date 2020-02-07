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Эксперты назвали способы избавления от остеопороза

Эксперты из Black Doctor рассказали, как избавиться от остеопороза. По мнению специалистов, ведущую роль играет употребление определенных продуктов.


Остеопороз является хроническим прогрессирующим заболеванием скелета, характеризующимся уменьшением плотности костей. У людей, страдающих этой болезнью, значительно повышается риск переломов. Эксперты полагают, что в борьбе с остеопорозом помогут натуральные масла, к которым относятся кокосовое и розмариновые. Они способствуют снятию болевых ощущений. По мнению специалистов, огромную роль в избавлении от заболевания играет количество сна, которое должно составлять не менее 7 часов.

Эксперты рекомендуют употреблять продукты, содержащие витамины и питательные вещества в больших количествах. Особенно важно есть продукты, богатые кальцием и калием. Наибольшее количество питательных веществ содержится во фруктах и овощах, а именно в брокколи, листовой капусте и репе. Специалисты советуют регулярно употреблять молоко и кисломолочные продукты, а также рыбу, наиболее полезными сортами которой для избавления от остеопороза называют лосось и сардину.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:13

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