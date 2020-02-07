"Вы ждали — я сделал!": Максим Фадеев презентовал песню "Гугуша" на русском языке

На кадрах запечатлена женщина, парящая в облаках. Ее глаза "светятся" как звезды, а руки подняты вверх. В композиции Максима Фадеева говорится о мере, дожде и глазах любимой женщины. В комментарии музыкант написал, что по многочисленным просьбам фанатов он издал песню "Гугуша" на русском языке. Также Максим Фадеев поблагодарил подписчиков за преданность и поддержку.Подписчики пришли в восторг от данной новости. Многие поблагодарили композитора за такой сюрприз и за то, что он услышал их просьбу. Некоторые отметили, что на русском языке композиция звучит лучше. За несколько десятков минут ролик Максима Фадеева в Instagram просмотрели почти 50 000 пользователей интернета.