«Счастье, что 8 лет назад ты у нас появилась»: Жасмин трогательно поздравила дочь с днем рождения

Жасмин поздравила свою дочь с днем рождения. Ее певица назвала «любимой малышкой, своим отражением, частичкой, принцессой и капризулей». Также для артистки дочь является маленькой лучшей подружкой. Жасмин подчеркнула, что появление на свет Маргариты считает настоящим счастьем и очень любит ее. Свой пост певица сопроводила трогательным видеороликом, смонтированным из нежных снимков девочки, на которых она запечатлена с момента рождения до этого времени.Жасмин и ее дочь поздравила с днем рождения певица Алсу, которая пожелала девочке здоровья и счастья, а также фигуристка Татьяна Навка, написавшая, чтобы Маргарита росла доброй и красивой и всегда была гордостью своих родителей. Другие поклонники певицы также поздравляли ее с этим событием, а также отметили их с дочкой красоту.