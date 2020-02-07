"Ты невероятно светлый человек" :Анастасия Волочкова поздравила Аниту Цой с днем рождения

Анита Цой сегодня празднует день рождения. Певице исполнилось 49 лет. Анастасия Волочкова записала видео, на котором она запечатлена в ярко-красном спортивном костюме. Ее образ дополнен большим перстнем с бирюзовым камнем и макияжем. Балерина говорит о том, что она гордится дружбой с Анитой Цой, которая длится более 20 лет. Анастасия Волочкова считает именинницу эталоном доброты, поскольку та всегда приходит на помощь даже незнакомым людям. Также танцовщица пообещала сегодня вечером со сцены прислать поздравления Аните Цой.В комментарии знаменитость пожелала исполнительнице счастья, любви и радости. Анастасия Волочкова считает именинницу невероятно светлым человеком. Поскольку балерина отключила возможность комментировать свои посты в Instagram, ее фанаты не смогли поздравить Аниту Цой, но за час пост знаменитости просмотрели почти 9 000 пользователей Сети.