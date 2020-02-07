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Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала, почему в её личной жизни так часто происходят перемены

Недавно Евгения Феофилактова объяснила своим поклонникам, почему в её жизни постоянно что-то происходит и не бывает затягивающегося надолго спокойствия. Всё дело в том, что она просто не может жить по-другому.

Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала, почему в её личной жизни так часто происходят перемены

Жизнь звезды телепроекта «Дом-2» вряд ли можно назвать обыденной. Постоянные ссоры, расставания, а затем бурные примирения, желание переехать в другую страну – это лишь малая часть того, что происходит в жизни Евгении. Недавно Феофилактова разместила на своей страничке фотографию в роскошном шёлковом халате и в комментарии поведала своим подписчикам, почему ей не нравится спокойствие и обыденность в жизни.

«Мне всегда нужны новые эмоции и ощущения, яркие впечатления и адреналин» - поделилась девушка со своими поклонниками.


Именно этим Феофилактова и объясняет свою любовь к чему-то новому, постоянно меняющемуся. Поэтому она отдаёт предпочтение турецким сериалам, в которых нет предсказуемого сюжета и кипят настоящие страсти.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:42

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