Звезда «Дом-2» Евгения Феофилактова рассказала, почему в её личной жизни так часто происходят перемены

Жизнь звезды телепроекта «Дом-2» вряд ли можно назвать обыденной. Постоянные ссоры, расставания, а затем бурные примирения, желание переехать в другую страну – это лишь малая часть того, что происходит в жизни Евгении. Недавно Феофилактова разместила на своей страничке фотографию в роскошном шёлковом халате и в комментарии поведала своим подписчикам, почему ей не нравится спокойствие и обыденность в жизни.«Мне всегда нужны новые эмоции и ощущения, яркие впечатления и адреналин» - поделилась девушка со своими поклонниками.Именно этим Феофилактова и объясняет свою любовь к чему-то новому, постоянно меняющемуся. Поэтому она отдаёт предпочтение турецким сериалам, в которых нет предсказуемого сюжета и кипят настоящие страсти.