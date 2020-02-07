5-летняя дочь Тимати Алиса полетала на открытом вертолете

В описании под видео звездная бабушка написала, что она сама очень боится высоты и скорости, однако ее внучка в восторге и от того, и от другого. Симона Юнусова призналась, что она сама не решилась бы на такой полет, а Алисе это в удовольствие. Девочка только боялась полета над речкой, поскольку думает, что там живут крокодилы. Отвечая на вопрос пользователей, о том, не было ли ей беспокойно отпускать внучку, мать Тимати считает, что нельзя передавать свои страхи близким. Симона Юнусова не дает воли чувствам и понимает, что лучше не запрещать, а поддерживать детей и внуков. Мнения пользователей в комментариях под видео разделились. Большинство подписчиков все же раскритиковали Симону Юнусову за ее методы воспитания внучки.Известный артист и предприниматель Тимати хочет научить свою дочь всему тому, что умеет сам, поскольку он в восторге от экстремальных увлечений. Алиса уже пару лет занимается серфингом. Ее отец гордится успехами своего ребенка.