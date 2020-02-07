Отдыхающая на Бали Рита Дакота проводила дочь Мию с няней в Москву

Несколько недель назад Рита Дакота отправилась отдыхать на Бали вместе с дочерью Мией и друзьями. Сегодня певица показала фанатам видео, сделанное на берегу моря. Знаменитость держит дочь на руках, а та целует мать в щеку. В комментарии исполнительница написала, что проводила дочь Мию с няней в Москву, потом девочка полетит к бабушке в Минск. Сначала Рита Дакота расстроилась, но потом улыбнулась и решила, что остров ее не отпускает и хочет, чтобы она отдохнула еще неделю.Также знаменитость написала: "Но теперь ему не надо делить меня ни с кем. Ни с мужчиной, ни с ребёнком, ни с друзьями. Ближайшую неделю я в гордом одиночестве на острове моей души. Вот такие дела". В конце своего поста в Instagram Рита Дакота спросила, на кого из родителей больше похожа Мия. Подписчики пришли к выводу, что малышка характером похожа на мать, а внешне - на отца Влада Соколовского.