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Отдыхающая на Бали Рита Дакота проводила дочь Мию с няней в Москву

Отдыхающая на Бали Рита Дакота рассказала поклонникам в Instagram, что проводила дочь Мию с няней в Москву. Также исполнительница сообщила, что останется на острове еще на неделю.
Отдыхающая на Бали Рита Дакота проводила дочь Мию с няней в Москву

Несколько недель назад Рита Дакота отправилась отдыхать на Бали вместе с дочерью Мией и друзьями. Сегодня певица показала фанатам видео, сделанное на берегу моря. Знаменитость держит дочь на руках, а та целует мать в щеку. В комментарии исполнительница написала, что проводила дочь Мию с няней в Москву, потом девочка полетит к бабушке в Минск. Сначала Рита Дакота расстроилась, но потом улыбнулась и решила, что остров ее не отпускает и хочет, чтобы она отдохнула еще неделю.

Также знаменитость написала: "Но теперь ему не надо делить меня ни с кем. Ни с мужчиной, ни с ребёнком, ни с друзьями. Ближайшую неделю я в гордом одиночестве на острове моей души. Вот такие дела". В конце своего поста в Instagram Рита Дакота спросила, на кого из родителей больше похожа Мия. Подписчики пришли к выводу, что малышка характером похожа на мать, а внешне - на отца Влада Соколовского.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:53

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