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Солистка группы Spice Girls Мелани Браун может лишится дочери

Певица Мелани Браун может потерять родительские права на свою дочь. Экс-супруг знаменитой солистки группы Spice Girls Стивен Белафонте хочет через суд получить полное опекунство над 8-летней Мэдисон.

Супруги находятся в разводе уже пару лет. Ранее было известно, что суд оставил обоим родителям одинаковые права на дочь. Недавно Стивен Белафонте решил подать на экс-супругу в суд и забрать Мэдисон Браун Белафонте под свою опеку. Он утверждает, что Мелани Браун мало времени предоставляет дочери.

После переезда в Англию знаменитость планировала начать новую жизнь и забыть о бывшем муже. Вскоре Белафонте заявил, что певица занята различными делами, но не воспитанием Мэдисон Браун Белафонте. Также экс-супруг хочет забрать дочь к себе в Лос-Анджелес.

Фанаты и поклонники солистки начали переживать за неё и считают, что, лишившись дочери, певице будет очень тяжело. У Мелани Браун еще есть трое детей, с воспитанием которых она успешно справлялась.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 15:34

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