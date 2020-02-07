Солистка группы Spice Girls Мелани Браун может лишится дочери





Супруги находятся в разводе уже пару лет. Ранее было известно, что суд оставил обоим родителям одинаковые права на дочь. Недавно Стивен Белафонте решил подать на экс-супругу в суд и забрать Мэдисон Браун Белафонте под свою опеку. Он утверждает, что Мелани Браун мало времени предоставляет дочери.После переезда в Англию знаменитость планировала начать новую жизнь и забыть о бывшем муже. Вскоре Белафонте заявил, что певица занята различными делами, но не воспитанием Мэдисон Браун Белафонте. Также экс-супруг хочет забрать дочь к себе в Лос-Анджелес.Фанаты и поклонники солистки начали переживать за неё и считают, что, лишившись дочери, певице будет очень тяжело. У Мелани Браун еще есть трое детей, с воспитанием которых она успешно справлялась.