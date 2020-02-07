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Caviar анонсировал выпуск раскладушки Galaxy Z Flip с Джокером и Харли Квинн

Российская тюнинг-компания Caviar сообщила о намерении выпустить три новых гаджета. В анонсе ее представители заявили о работе над собственными люксовыми версиями раскладушки Samsung Galaxy Z Flip с Харли Квинн и Джокером.

Оформление премиум-версий с изображениями кинематографических персонажей приурочено к выходу на экраны нового фильма «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн». Как известно, Galaxy Z Flip от Samsung имеет гибкий экран и сам по себе является довольно нестандартным. Рестайлинг же от российского бренда сделает устройство абсолютно эксклюзивным.

В инкрустации спецмодификации гаджета использовано 24-каратное золото, которым покрыли узорный корпус. На кромках панелей можно увидеть чеканку четырех мастей карточной колоды. Изображение Джокера дизайнеры Caviar вынесли на лицевую сторону, в то же время Харли Квинн красуется на обратной стороне. В продажу поступят всего 54 единицы необычного смартфона, таким образом намекая, что каждый гаджет аналогичен одной карте в полной игровой колоде.

Также с аппаратом будет приложен защитный чехол, который некоторые интернет-пользователи уже назвали грубым. Впрочем, возможно, что российская рестайлинговая компания создаст свой особый аксессуар для уникальной коллекции. Раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip официально представят уже 11 февраля, его стоимость составит порядка полторы тысячи евро. Стоимость редизайн-варианта пока не известна, как и срок ее выведения на рынок.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:44

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