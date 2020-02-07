«Ответ не добрым»: Лариса Гузеева вступилась за дочь в социальной сети

На снимке Ольги Бухаровой была запечатлена ее комната с оборванными обоями и тотальным беспорядком. Звездная дочь подписала кадр на английском языке, что в переводе означает: «Нервный срыв. Готово». Интернет-пользователи негативно восприняли такую запись и раскритиковали автора публикации.Лариса Гузеева решила не оставаться в стороне и публично заступилась за своего ребенка. Она разместила ту же фотографию на своей личной странице в Instagram, подписав ее как «ответ не добрым». Телеведущая заявила, что «лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу». Она уверена, что нужно разрешать подросткам выплескивать свои эмоции, а не копить их в себе. Напоследок, 60-летняя мама написала: «Все проходит», и задала подписчикам ироничный вопрос, обязательно ли «стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему как правильно жить».Поклонники телеведущей откликнулись на ее запись и поддержали Ларису Гузееву и Ольгу Бухарову теплыми заверениями о том, что все плохое обязательно пройдет.