Время пришло: Диана Арбенина заявила об уходе со сцены





Что касается ухода Арбениной со сцены, то в этом смысле артистка была весьма однозначна – в России она больше не планирует выступать. При этом сама певица не исключает, что в 2020 году выступит еще в рамках одного мероприятия, однако оно пройдет за границей. А вот после выступления на Родине в феврале артистка планирует сконцентрироваться на завершении своей книги, над которой она работает уже довольно давно. «Пришло время. Я каждый год грожусь дописать книгу. Пора уже проверить, насколько эти планы состоятельны», - объяснила свой уход знаменитость.В беседе с журналистами «Комсомольской правды» Диана Арбенина более подробно рассказала о том, о чем будет ее книга. Как выяснилось, речь не идет об автобиографии, как полагали многие. Сама поэтесса называет свою книгу беллетристикой. «Я даже не знаю, откуда мне в голову приходят все эти сюжеты, но я пишу довольно быстро, лаконично и с каким-то особенным упоением. Даже не могу сказать, что именно родилось во мне первым – буква или нота», - подчеркнула она.