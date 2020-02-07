Супруга Валентина Юдашкина Марина похвасталась первыми уроками музыки внуков с Аллой Пугачевой

Супруга Валентина Юдашкина Марина разместила несколько роликов, снятых на одном из детских мероприятий. На первом видео Алла Пугачева сидит возле пианино, рядом с ней находятся внуки модельера Аркадий, Анатолий и еще несколько детей. Примадонна смеется и хаотично перебирает пальцами по клавишам, малыши повторяют за исполнительницей. На второй записи Аркадий сидит на детском стуле, слушает музыку и пытается танцевать. Потом малыш встает, чтобы пересесть поближе к Елизавете и Гарри Галкиным.В комментарии Марина Юдашкина написала: "Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой". Подписчики пришли в восторг от публикации. Они в шутливой форме отметили, что все дети на видео очень талантливые. Также фанаты поблагодарили возлюбленную модельера за поднятое настроение. За несколько минут пост просмотрели более 2 000 раз.