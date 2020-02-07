«Эпидемия не может продолжаться бесконечно»: Врачи дали прогнозы о развитии коронавируса





Согласно данным на 7 февраля, общее количество суточных заражений на территории Китая и 25 вовлеченных стран уменьшилось в среднем на 10-15%. СМИ утверждают, что показатель падает уже вторые сутки подряд и в эпицентре эпидемии - городе Ухане. Несмотря на положительную динамику, директор Научного медицинского центра по лечению вирусных инфекций Георгий Викулов не спешит делать выводы.Врач сообщил, что хотя случаи заражения начали идти на спад, лекарство от вируса 2019-nCoV все еще не создано, а люди продолжают умирать. Он дополнил, что прогнозирование – «самое неблагодарное дело», так как дальнейшее развитие событий никто не может предугадать. Нередки случаи, когда казалось, что эпидемия уже закончилась, но это была лишь первая волна вируса, за которой последовала следующая - более агрессивная.В заключении медицинский эксперт постарался успокоить встревоженных слушателей и сказал, что в любом случае коронавирус не будет поражать людей бесконечно. И хотя врачи продолжают работу над разработкой вакцины от смертельной болезни, они уже в силах помочь пациентам с помощью существующих препаратов.