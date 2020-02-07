«Она платила деньги, чтобы меня не показывали по телевизору»: Михаил Муромов обвинил Аллу Пугачеву в крушении его карьеры





Михаил Муромов рассказал, что ведущую роль в прекращении его появления на экранах телевизоров сыграла Примадонна. Именно она, по мнению артиста, используя свою власть и авторитет, приказала, чтобы его концерты не транслировали по телевидению. Исполнитель хита «Яблоки на снегу» уверен, что Алла Борисовна платила деньги людям, работавшим на телеканалах, чтобы они не допускали артиста ни к каким съемкам. Певец полагает, что она делала это потому, что ей не нужны были другие звезды, а именно в нем она видела главного конкурента.Михаил Муромов когда-то подавал большие надежды в творческой карьере. Однако он не выдержал конкуренции и его популярность на самом пике пошла на спад. В свои 69 лет он не является востребованным артистом, но совсем не печалится оиз-за этого. Певец поделился, что живет спокойно, но в то же время счастливо и активно. Он очень любит рыбалку.