АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дальтонизм от синих таблеток: Медики выявили побочный эффект от злоупотребления…
EUR 69.08 USD 62.80
Курс валют на 07.02.2020

Новый Audi Q3 Sportback назвали лучшим компактным внедорожником» 2020 года

Новое поколение кросс-компакта Audi Q3 Sportback, которое было представлено всего несколько месяцев тому назад, уже удостоено первой награды. В довольно сложной конкуренции данная модель завоевала звание «Лучшего автомобиля 2020 года» в категории «компактные внедорожники».

«Эта победа Audi Q3 Sportback стала для нас невероятным подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении, особенно, если принимать во внимание тот факт, что в минувшем году мы уже получили награду с технически родственным новой модели Audi Q3. Покупатели ценят наш подход к созданию компактных внедорожников высокого класса с комфортным и современным интерьером», - поделился впечатлениями от полученной награды руководитель дизайнерского отдела компании Audi Марк Лихте, который лично присутствовал на церемонии награждения номинантов премии.

Примечательно, что премия журнала «Auto motor und sport» вручается уже 44 года подряд и является одной из самых престижных в европейском автомобильном мире. Знаковости премии придает и тот факт, что победителей в рамках ее проведения выбирают непосредственно читатели журнала, которым предстоит называть свои любимые автомобили, представленные в 11 различных категориях премии.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Отдыхающая на Бали Рита Дакота проводила дочь Мию с няней в…
Новый Audi Q3 Sportback назвали лучшим компактным внедорожником» 2020…
Время пришло: Диана Арбенина заявила об уходе со…
Ольга Кабо опубликовала фото в…
Профессор Александр Панов объяснил, почему люди не могут уловить радиосигналы…
В Москве врачи спасают зрение актера Анатолия…
Газовый баллон взорвался в руках у жителя Омской области и сжег его…
Очередное обновление Instagram подскажет, от каких подписок лучше…
«Желаю себе много сил и твердой уверенности на моем личном пути»: Константин Крюков отмечает…
Мария Лиман получила «сверхспособность» после…
Посол России Алексей Ерхов назвал опасности системы «все включено» для туристов в…
«Слегка стеснялась этой картинки ранее»: Полина Диброва опубликовала откровенный…
Российские ученые разработали «медную»…
"Она пропитана любовью и теплом": Анна Семенович и Митя Фомин презентовали песню "Дети…
Су-34 поднялся на 17 километров во время учения на Дальнем…
«Я не жалею!»: Анастасия Рыбка поделилась опытом увеличения…
Россия разместит на Кольском полуострове «охотников» за гиперзвуковыми…
Актриса Дженнифер Тилли: «Отношения Киану Ривза и Александры Грант длятся уже несколько…
В России появится телескоп для обнаружения внеземных…
Фанаты «Игры престолов» нашли пробел в сюжете последнего…
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев стали ведущими фестиваля "Песня…
В России начались продажи супербюджетного Samsung Galaxy…
Звезда проекта «Дом-2» Дарья Друзьяк сфальсифицировала беременность от Александра…
«Я не буду участвовать в этих грязных войнушках»: Пелагея прокомментировала свой развод с Иваном…
В Новосибирской области мужчина с игрушечным пистолетом ограбил…
Forbes отметил преимущество российский атомных подводных…
"Счастья и здоровья тебе": Игорь Николаев поздравил Аниту Цой с днем…
Анна Седокова опубликовала фото "без…
Просмотреть все новости