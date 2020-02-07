Новый Audi Q3 Sportback назвали лучшим компактным внедорожником» 2020 года





«Эта победа Audi Q3 Sportback стала для нас невероятным подтверждением того, что мы движемся в правильном направлении, особенно, если принимать во внимание тот факт, что в минувшем году мы уже получили награду с технически родственным новой модели Audi Q3. Покупатели ценят наш подход к созданию компактных внедорожников высокого класса с комфортным и современным интерьером», - поделился впечатлениями от полученной награды руководитель дизайнерского отдела компании Audi Марк Лихте, который лично присутствовал на церемонии награждения номинантов премии.Примечательно, что премия журнала «Auto motor und sport» вручается уже 44 года подряд и является одной из самых престижных в европейском автомобильном мире. Знаковости премии придает и тот факт, что победителей в рамках ее проведения выбирают непосредственно читатели журнала, которым предстоит называть свои любимые автомобили, представленные в 11 различных категориях премии.