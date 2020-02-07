Очередное обновление Instagram подскажет, от каких подписок лучше отказаться





Специалисты, разрабатывающие софт для популярного ресурса, рассказали об изменениях, которые будут реализованы в обновлении. Так, пользователям будет проще упорядочивать списки своих подписок. Также станет возможным избавиться от захламленности в ленте новостей и Stories, отслеживая публикации других клиентов приложения. Среди изменений в Instagram отмечается оптимизация ленты и составление списка пользователей с наименее активным взаимодействием. Как объясняют в компании, это поможет сохранить большое количество фолловеров, при этом сделав ленту понятное и комфортнее в использовании. Пользователю будет проще сортировать учетные записи по времени подписки на аккаунт. У клиентов с давно зарегистрированными профилями с момента открытия страницы в приложении интересы могли поменяться.Правильная модерация, как утверждают эксперты, даст возможность оптимально отображать реальные запросы, интересы и связи пользователей. При этом, такие нововведения в соцсети являются взаимовыгодными для пользователей и разработчиков.