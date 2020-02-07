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Очередное обновление Instagram подскажет, от каких подписок лучше отказаться

Вскоре выйдет очередное обновление функционала Instagram. Как сообщают разработчики, приложение будет подсказывать, от каких подписок лучше отказаться.
Очередное обновление Instagram подскажет, от каких подписок лучше отказаться

Специалисты, разрабатывающие софт для популярного ресурса, рассказали об изменениях, которые будут реализованы в обновлении. Так, пользователям будет проще упорядочивать списки своих подписок. Также станет возможным избавиться от захламленности в ленте новостей и Stories, отслеживая публикации других клиентов приложения. Среди изменений в Instagram отмечается оптимизация ленты и составление списка пользователей с наименее активным взаимодействием. Как объясняют в компании, это поможет сохранить большое количество фолловеров, при этом сделав ленту понятное и комфортнее в использовании. Пользователю будет проще сортировать учетные записи по времени подписки на аккаунт. У клиентов с давно зарегистрированными профилями с момента открытия страницы в приложении интересы могли поменяться.

Правильная модерация, как утверждают эксперты, даст возможность оптимально отображать реальные запросы, интересы и связи пользователей. При этом, такие нововведения в соцсети являются взаимовыгодными для пользователей и разработчиков.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 13:17

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