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Мария Шукшина процитировала Георгия Вицина: "Если бы я не стал артистом, я бы стал натуралистом"

Мария Шукшина разместила в Instagram фотографию, сделанную в конюшне. В комментарии она процитировала Георгия Вицина: "Если бы я не стал артистом, я бы стал натуралистом".
Мария Шукшина процитировала Георгия Вицина: "Если бы я не стал артистом, я бы стал натуралистом"

Мария Шукшина сфотографирована в черных брюках, бордовом свитере и дубленке. Рядом со знаменитостью бегает пес большого размера, а по бокам лошади стоят в стойлах. В комментарии к публикации Мария Шукшина процитировала известного актера Георгия Вицина: "Если бы я не стал артистом, я бы стал натуралистом — люблю растения, птиц, особенно животных. Животные не суетятся, не делают друг другу пакостей, а преданно ждут".

Подписчики написали, что Георгий Вицин абсолютно прав в своих высказываниях. Многие поблагодарили Марию Шукшину за то, что она вспомнила данную цитату. Также пользователи Сети написали, что считают животных гораздо добрее, умнее и преданней людей. Публикация актрисы в Instagram уже набрала почти 3 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:51

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