Мария Шукшина процитировала Георгия Вицина: "Если бы я не стал артистом, я бы стал натуралистом"

Мария Шукшина сфотографирована в черных брюках, бордовом свитере и дубленке. Рядом со знаменитостью бегает пес большого размера, а по бокам лошади стоят в стойлах. В комментарии к публикации Мария Шукшина процитировала известного актера Георгия Вицина: "Если бы я не стал артистом, я бы стал натуралистом — люблю растения, птиц, особенно животных. Животные не суетятся, не делают друг другу пакостей, а преданно ждут".Подписчики написали, что Георгий Вицин абсолютно прав в своих высказываниях. Многие поблагодарили Марию Шукшину за то, что она вспомнила данную цитату. Также пользователи Сети написали, что считают животных гораздо добрее, умнее и преданней людей. Публикация актрисы в Instagram уже набрала почти 3 000 лайков.