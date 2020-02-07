Жена Джигана Оксана Самойлова назвала поездку в Диснейленд "испытанием"
Оксана Самойлова сообщила, что её поездка в Диснейленд с 3 детьми и на 9-м месяце беременности была испытанием. Об этом знаменитость написала в посте на своей странице в Instagram.
Самойлова поделилась с подписчиками счастливой, семейной фотографией, сделанной в парке аттракционов Диснейленд. На снимке знаменитость запечатлена с супругом и известным исполнителем Джиганом и детьми. По словам Самойловой, в очереди на аттракционы приходилось стоять по несколько часов из-за большого количества людей. Семья весело провела время, хотя и испытала некоторые трудности из-за беременности знаменитости.
Напомним, что Самойлова и Джиган ждут появления 4 ребенка. Пол малыша пара решила пока что не афишировать.
Самойлова поделилась с подписчиками счастливой, семейной фотографией, сделанной в парке аттракционов Диснейленд. На снимке знаменитость запечатлена с супругом и известным исполнителем Джиганом и детьми. По словам Самойловой, в очереди на аттракционы приходилось стоять по несколько часов из-за большого количества людей. Семья весело провела время, хотя и испытала некоторые трудности из-за беременности знаменитости.
Напомним, что Самойлова и Джиган ждут появления 4 ребенка. Пол малыша пара решила пока что не афишировать.