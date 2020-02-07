Жена Джигана Оксана Самойлова назвала поездку в Диснейленд "испытанием"

Самойлова поделилась с подписчиками счастливой, семейной фотографией, сделанной в парке аттракционов Диснейленд. На снимке знаменитость запечатлена с супругом и известным исполнителем Джиганом и детьми. По словам Самойловой, в очереди на аттракционы приходилось стоять по несколько часов из-за большого количества людей. Семья весело провела время, хотя и испытала некоторые трудности из-за беременности знаменитости.Напомним, что Самойлова и Джиган ждут появления 4 ребенка. Пол малыша пара решила пока что не афишировать.