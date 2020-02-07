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Профессор Александр Панов объяснил, почему люди не могут уловить радиосигналы инопланетян

Профессор Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ имени М. В. Ломоносова дал интервью журналистам, рассказав о внеземных цивилизациях. Ученый объяснил, почему на данный момент люди не смогут уловить радиосигналы инопланетян, также как и они не услышат сигналы с Земли.
Профессор Александр Панов объяснил, почему люди не могут уловить радиосигналы инопланетян

По словам Александра Панова, чтобы была возможность принять и передавать частоты для связи с другими цивилизациями, необходимо использовать специальные приемники «астрономических» масштабов, которых на данный момент не существует. Человечество еще не создало аппарат, который позволит отделить радиошумы из общего потока, который идет от космических объектов.

Ученый объяснил, что излучение Солнца сопоставимо с радиоволнами, направляемыми от Земли или на нее. Таким образом, в Солнечной системе образуется большое количество излучений, которые по своей силе и мощности превышают любые инопланетные радиосигналы и не дадут возможности существующим приемникам их найти в шумном потоке радиоволн.

В начале 20 века были созданы аппараты, которые имеют возможность передать сигнал на 100 световых лет. Однако ученые утверждают, чтобы уловить сигнал инопланетной цивилизации, необходим приёмник с диапазоном работы более 100 тысяч световых лет в открытом космосе.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:30

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