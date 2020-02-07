«Желаю себе много сил и твердой уверенности на моем личном пути»: Константин Крюков отмечает 35-летие

Константин Крюков поделился с подписчиками, что он счастлив жить свою жизнь и благодарит Бога за семью, жену и верных друзей. Также актер поблагодарил всех, кто поздравляет, и пожелал себе много сил и уверенности на личном пути. Свой пост он сопроводил снимком, на котором запечатлено, как он задувает свечу на торте. Все поклонники артиста активно принялись поздравлять его в комментариях.Константин Крюков родился в Москве. Любовь к актерской деятельности он получил от деда - знаменитого актера Сергея Бондарчука, и матери - Елены Бондарчук. В 2005 году он впервые сыграл в фильме «9 рота», режиссером которой был его дядя Фёдор Бондарчук. После ведущей роли в картине «Жара» актер стал знаменитым. Он отличается своей трудоспособностью, это подтверждается съемками в 7 фильмах за 2017 год. Константин Крюков сыграл уже более 50 ролей. Кроме того, актер еще с детства интересовался драгоценными камнями, поэтому в 2007 году он представил свою первую авторскую линию золотых украшений. В этом направлении удачно работает и до этого времени. Также артист открыл свою собственную художественную галерею.Сейчас Константин Крюков женат во второй раз на Алине Алексеевой. Совместных детей у них пока нет, но у актера есть дочь Юлия от первого брака.