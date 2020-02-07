В Москве врачи спасают зрение актера Анатолия Васина





Сейчас актер, знакомый отечественному зрителю по ролям в таких фильмах, как «Феномен», «Детектив по-русски» и другие, находится в одном из профильных медицинских учреждений, где врачи пытаются спасти ему зрение, прилагая для этого все возможные усилия. Никаких других подробностей о состоянии Анатолия Васина, а также о причинах осложнений и характере его заболевания телеканал пока не приводит.