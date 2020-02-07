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"Она пропитана любовью и теплом": Анна Семенович и Митя Фомин презентовали песню "Дети Земли"

Анна Семенович и Митя Фомин презентовали свою песню под названием "Дети Земли". Исполнительница рассказала в Instagram, что композиция написана с любовью.
"Она пропитана любовью и теплом": Анна Семенович и Митя Фомин презентовали песню "Дети Земли"

Анна Семенович разместила публикацию с фотографией, где она запечатлена с Митей Фоминым. Исполнительница одета в белую кофту, ее образ дополнен макияжем и серьгами до плеч. Певец одел белоснежный костюм и разноцветную рубашку, а также очки с оранжевыми стеклами. В комментарии к публикации Анна Семенович написала: "Мои дорогие, сегодня состоялась долгожданная премьера нашей песни "Дети Земли". Певица сообщила, что данная композиция стала нее первой совместной работой с Митей Фоминым, и она получилась очень трогательной и доброй.

В конце своего поста в Instagram знаменитость выразила надежду, что поклонникам очень понравится новая песня. Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили Анну Семенович и Митю Фомина с премьерой и пожелали им удачи. Многие написали, что композиция уже стала одной из их любимых песен. Пост за час просмотрели почти 10 000 раз.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:34

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