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Посол России Алексей Ерхов назвал опасности системы «все включено» для туристов в Турции

Алексей Владимирович Ерхов в статусе посла Российской Федерации в Анкаре назвал опасности турецкой системы «все включено» для российских туристов. Кроме того, дипломат дал рекомендации в отношении страховки для чрезвычайных ситуаций.
Посол России Алексей Ерхов назвал опасности системы «все включено» для туристов в Турции

По словам Алексея Владимировича Ерхова, туристам не стоит злоупотреблять системой «все включено» в отелях высшей категории. Кроме того, еще до запланированной поездки необходимо учесть высокую температуру воздуха на территории Турции. Как известно, в «высокий сезон» на юго-востоке отметка термометра достигает рекордных 40-45 градусов по Цельсию.

Посол России отметил важность приобретения страховки на случай чрезвычайной ситуации. Дипломат добавил, что не стоит ограничиваться лишь стандартными услугами, поскольку медицина для туристов может превышать несколько сотен долларов только за одну консультацию у врача.

Алексей Владимирович Ерхов призвал всех, кто планирует отдых на заграничном море, быть предельно внимательными на дорогах ввиду высокого трафика и менталитета людей из той местности. Напоследок он обратился к родителям, которые едут в Турцию со своими детьми, чтобы они не перекладывали ответственность на аниматоров, а самостоятельно контролировали своих малышей.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:57

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