Российские ученые разработали «медную» маску
В Екатеринбурге ученые разработали новую маску, которая способна убивать различные вирусы и микробы. Пока неизвестно, сможет ли она защитить людей от нового коронавируса 2019-nCoV.
Маска выглядит как обычная повязка из марли, один слой которой обработан заряженными частицами меди. Данное вещество способно убивать почти все микробы и различные вирусы. Разработчики масок заявили, что их продукция будет легкодоступной и стоить не больше, чем 100 рублей. Основной компонент для создания медицинского изделия добывают из отходов. Маски являются не одноразовыми, использовать их можно больше года.
Ранее было известно, что ученые из Великобритании доказали эффективность меди против гриппа. Пока неизвестно, будет ли такой же результат с коронавирусом.
Маска выглядит как обычная повязка из марли, один слой которой обработан заряженными частицами меди. Данное вещество способно убивать почти все микробы и различные вирусы. Разработчики масок заявили, что их продукция будет легкодоступной и стоить не больше, чем 100 рублей. Основной компонент для создания медицинского изделия добывают из отходов. Маски являются не одноразовыми, использовать их можно больше года.
Ранее было известно, что ученые из Великобритании доказали эффективность меди против гриппа. Пока неизвестно, будет ли такой же результат с коронавирусом.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 12:42