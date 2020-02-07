Российские ученые разработали «медную» маску





Маска выглядит как обычная повязка из марли, один слой которой обработан заряженными частицами меди. Данное вещество способно убивать почти все микробы и различные вирусы. Разработчики масок заявили, что их продукция будет легкодоступной и стоить не больше, чем 100 рублей. Основной компонент для создания медицинского изделия добывают из отходов. Маски являются не одноразовыми, использовать их можно больше года.Ранее было известно, что ученые из Великобритании доказали эффективность меди против гриппа. Пока неизвестно, будет ли такой же результат с коронавирусом.