Жена Сергея Семака Анна снялась в страстной фотосессии на острове Бали





По словам супруги Сергея Семака, автором этих снимков стала фотограф Александра Бодрова, на самих же снимках многодетная мать предстала перед публикой в обнаженном виде. «Ко мне приехала богиня фотографии Александра Бодрова. Огромное спасибо ей за невероятную по своему психотерапевтическому эффекту съемку», - гласит подпись Анны Семак под указанной публикацией. К слову, автор этих снимков назвала саму сессию «Into the wild», что буквально можно перевести как «В дикой природе».Примечательно, совсем недавно в прессе появились сообщения о том, Сергей и Анна Семак готовятся стать дедушкой и бабушкой. Их 20-летняя дочь Майя беременна и ждет рождения первенца.