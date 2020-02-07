Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина очень сильно отфотошопила своего мужа
Накануне телеведущая Ксения Бородина выложила в Instagram совместный с мужем снимок. По мнению пользователей, супруга курбана Омарова сильно перестаралась с фотошопом.
Уже не первый месяц поклонники Бородиной обращают своё внимание на то, как Ксения стала обрабатывать свои фотографии, которые она выкладывает в социальные сети. По мнению подписчиков звезды, то ли у неё появился новый ретушёр, то ли она скачала новый фильтр и применяет его ко всем своим новым снимкам. В итоге, по мнению многих, фото получаются какими-то неестественными, а люди, запечатлённые на них, не похожи на себя. Очередной снимок телеведущей со своим мужем является ярким примером редактирования фотографии.
В комментарии к снимку Ксения советует подписчикам стараться хоть иногда проводить время наедине, вдали от повседневного быта и детей, со своими вторыми половинками. По её мнению, это укрепляет чувства между мужем и женой.
В ответ поклонники Бородиной посоветовали не фотошопить так сильно свои снимки, так как на них очень трудно узнать супругов.
Уже не первый месяц поклонники Бородиной обращают своё внимание на то, как Ксения стала обрабатывать свои фотографии, которые она выкладывает в социальные сети. По мнению подписчиков звезды, то ли у неё появился новый ретушёр, то ли она скачала новый фильтр и применяет его ко всем своим новым снимкам. В итоге, по мнению многих, фото получаются какими-то неестественными, а люди, запечатлённые на них, не похожи на себя. Очередной снимок телеведущей со своим мужем является ярким примером редактирования фотографии.
В комментарии к снимку Ксения советует подписчикам стараться хоть иногда проводить время наедине, вдали от повседневного быта и детей, со своими вторыми половинками. По её мнению, это укрепляет чувства между мужем и женой.
В ответ поклонники Бородиной посоветовали не фотошопить так сильно свои снимки, так как на них очень трудно узнать супругов.