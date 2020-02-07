Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина очень сильно отфотошопила своего мужа

Уже не первый месяц поклонники Бородиной обращают своё внимание на то, как Ксения стала обрабатывать свои фотографии, которые она выкладывает в социальные сети. По мнению подписчиков звезды, то ли у неё появился новый ретушёр, то ли она скачала новый фильтр и применяет его ко всем своим новым снимкам. В итоге, по мнению многих, фото получаются какими-то неестественными, а люди, запечатлённые на них, не похожи на себя. Очередной снимок телеведущей со своим мужем является ярким примером редактирования фотографии.В комментарии к снимку Ксения советует подписчикам стараться хоть иногда проводить время наедине, вдали от повседневного быта и детей, со своими вторыми половинками. По её мнению, это укрепляет чувства между мужем и женой.В ответ поклонники Бородиной посоветовали не фотошопить так сильно свои снимки, так как на них очень трудно узнать супругов.