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Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина очень сильно отфотошопила своего мужа

Накануне телеведущая Ксения Бородина выложила в Instagram совместный с мужем снимок. По мнению пользователей, супруга курбана Омарова сильно перестаралась с фотошопом.

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина очень сильно отфотошопила своего мужа

Уже не первый месяц поклонники Бородиной обращают своё внимание на то, как Ксения стала обрабатывать свои фотографии, которые она выкладывает в социальные сети. По мнению подписчиков звезды, то ли у неё появился новый ретушёр, то ли она скачала новый фильтр и применяет его ко всем своим новым снимкам. В итоге, по мнению многих, фото получаются какими-то неестественными, а люди, запечатлённые на них, не похожи на себя. Очередной снимок телеведущей со своим мужем является ярким примером редактирования фотографии.


В комментарии к снимку Ксения советует подписчикам стараться хоть иногда проводить время наедине, вдали от повседневного быта и детей, со своими вторыми половинками. По её мнению, это укрепляет чувства между мужем и женой.

В ответ поклонники Бородиной посоветовали не фотошопить так сильно свои снимки, так как на них очень трудно узнать супругов.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 14:38

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