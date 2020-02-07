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Мария Лиман получила «сверхспособность» после ДТП

Российская фотомодель Мария Лиман рассказала подписчикам сети Instagram о своем «отклонении» или «сверхспособности», которое у нее появилось после ДТП. По словам блогера, когда она засыпает, мозг работает в обычном режиме, что позволяет ей оставаться в абсолютном сознании во время сна.
Мария Лиман получила «сверхспособность» после ДТП

Модель журнала «Playboy» пострадала во время ДТП на острове Бали, где отмечала Новый год с актером Себастьяном Сисаком. В результате аварии она получила тяжелые травмы спины и конечностей. После трагического инцидента Мария Лиман не публиковала записи в личном блоге и не появлялась на мероприятиях.

6 февраля фотомодель впервые за долгий период написала пост в сети Instagram, в котором обратилась ко всем, кто поддерживал и не оставил ее в трудный период. Мария Лиман опубликовала фото со своего 25-летия, которое состоялось 25 января, и добавила, что теперь в ее «душе и теле всегда 25».

В ночь на 7 февраля блогер рассказала поклонникам о своем «отклонении» или «сверхспособности», которое она заметила после ДТП. «Я все слышу, что происходит вокруг, могу повторять пьесы и стихи, вспоминать уроки английского и прочее, но только не могу управлять своим телом», - так описала свой сон Мария Лиман. По ее словам, даже когда тело находится в глубоком сне, ее мозг продолжает работать, как и в дневное время суток.

В заключении модель упомянула, что только музыка дает ей возможность спать спокойно и крепко, чего и пожелала своим подписчикам.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:04

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