«Слегка стеснялась этой картинки ранее»: Полина Диброва опубликовала откровенный снимок

Полина Диброва поучаствовала в провокационной фотосессии. Модель запечатлена на снимке в классическом брючном костюме белого цвета. Жена Дмитрия Диброва надела пиджак на голое тело, продемонстрировав соблазнительные формы и подчеркнув достоинства своего тела. Под опубликованным снимком модель написала, что ранее «стеснялась этого снимка, однако после сериала уже ничего не боится». Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Одной из первых «шикарной» назвала Диброву Оксана Федорова. Пользователи отметили красоту модели и призвали ее не смущаться. «Полина, как можно стесняться такой красоты? Глаз радуется», - написала одна из подписчиц.Полина Диброва вместе с мужем Дмитрием Дибровым, который старше ее на 29 лет, воспитывают троих сыновей.