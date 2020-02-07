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«Слегка стеснялась этой картинки ранее»: Полина Диброва опубликовала откровенный снимок

Полина Диброва на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала откровенный снимок, признавшись, что ранее стеснялась такого формата съемок. На свежем кадре модель позирует в пиджаке, надетом на голое тело.
«Слегка стеснялась этой картинки ранее»: Полина Диброва опубликовала откровенный снимок

Полина Диброва поучаствовала в провокационной фотосессии. Модель запечатлена на снимке в классическом брючном костюме белого цвета. Жена Дмитрия Диброва надела пиджак на голое тело, продемонстрировав соблазнительные формы и подчеркнув достоинства своего тела. Под опубликованным снимком модель написала, что ранее «стеснялась этого снимка, однако после сериала уже ничего не боится». Поклонники откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Одной из первых «шикарной» назвала Диброву Оксана Федорова. Пользователи отметили красоту модели и призвали ее не смущаться. «Полина, как можно стесняться такой красоты? Глаз радуется», - написала одна из подписчиц.

Полина Диброва вместе с мужем Дмитрием Дибровым, который старше ее на 29 лет, воспитывают троих сыновей.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 12:50

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