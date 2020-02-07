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Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев стали ведущими фестиваля "Песня года"

Лера Кудрявцева сообщила подписчикам в социальной сети Instagram, что она и Сергей Лазарев стали ведущими фестиваля "Песня года", который пройдет 15 февраля. Также знаменитость показала соответствующий постер.
Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев стали ведущими фестиваля "Песня года"

Лера Кудрявцева держит своих преданных поклонников в курсе всего, что происходит в ее жизни. Сегодня телеведущая показала подписчикам постер, на котором запечатлена она и Сергей Лазарев. Лера Кудрявцева одета в белоснежную блузку и черный жилет. Ее образ дополнили массивные серьги в виде цепей, броский макияж и несколько цепочек на шее. Исполнитель надел белую рубашку и цепочку с крестиком. На постере написали, что ведущими фестиваля "Песня года", который пройдет 15 февраля, являются Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Подписчики поздравили знаменитостей, пожелав им успеха, удачи и хорошего настроения. Некоторые поинтересовались, почему на снимке Лера Кудрявцева выглядит очень грустной, но пока ответа не получили. За несколько минут пост набрал почти 5 000 лайков.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:51

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