Ольга Кабо опубликовала фото в купальнике

Звезда поделилась со своим подписчиками фотографией, на которой она запечатлена в красном купальнике в бассейне. Многие фанаты отметили, что Кабо находится в шикарной форме. Актриса сообщила, что на момент новогодних праздников она не соблюдала диеты и употребляла различную пищу. Также Кабо написала о возобновлении правильного питания и своих тренировок. Звезда больше всего любит плавать, поэтому часто посещает бассейн. На всех тренировках она занимается вместе с тренером.Также Ольга Кабо рассказала, что в последнее время её рацион насчитывает не больше 800 ккал, и при этом она не испытывала чувства голода. В комментариях фанаты поддержали актрису и написали большое количество комплиментов.