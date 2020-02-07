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Звезда проекта «Дом-2» Дарья Друзьяк сфальсифицировала беременность от Александра Серова

Мир шоу-бизнеса ранее взорвался от информации о том, что звезда проекта «Дом-2» Дарья Друзьяк беременна от певца Александра Серова. Однако позже выяснилось, что девушка просто на просто сфальсифицировала то, что она в положении.

Звезда проекта «Дом-2» Дарья Друзьяк сфальсифицировала беременность от Александра Серова

В 2018 году появилась информация о том, что Дарья Друзьяк состояла в интимной связи с Александром Серовым. Дарья утверждала, что после принудительного полового акта она забеременела, но Серов не признавал эту информацию. Впоследствии Друзьяк якобы потеряла будущего наследника Серова, у нее случился выкидыш.

На днях Дарья Друзьяк стала героиней программы «На самом деле», которая выходит на Первом канале. В студии вспомнили историю девушки. Сама Друзьяк отметила, что у нее случился гормональный сбой после того, как ее похитили, а она думала, что все организовал Серов. В итоге из-за этого у нее якобы был выкидыш.

После выяснилось, что свою беременность экс-участница проекта «Дом-2» сфальсифицировала. Такую информацию подтвердила врач Нона Осепян, которая отметила, первый результат у девушки на ХГЧ был отрицательным, а когда она делала повторный, то отлучалась в уборную на целых полчаса. Положительным был как раз второй ответ.


Помимо этого, множество пиар-агентств подчеркнули, что Дарья Друзьяк обращалась к ним, чтобы обрести дополнительную популярность за счет нашумевшей истории.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:40

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