«Я не жалею!»: Анастасия Рыбка поделилась опытом увеличения груди

Блогер и писательница Анастасия Рыбка стала узнаваемой личностью лишь несколько лет назад после расследования скандального дела Алексея Навального с участием Олега Дерипаска и Сергея Приходько. Юная модель быстро приобрела статус «охотницы на миллиардеров» в обществе и на просторах Интернета.После презентации второго сезона телепроекта «Последний герой» стало известно, что Анастасия Рыбка тоже принимает участие в шоу. Блогер отправилась на съемки проекта сразу после пластической операции по увеличению груди. «Я их хотела лет 5. Я их боялась лет 5. Я не жалею!» - написала модель в личном блоге.Писательница рассказала, что очень долго не решалась на хирургическое вмешательство. Однако, по ее словам, «без груди» она уже пожила, а теперь хочет пожить «с ней». Для Анастасии Рыбки это было вовсе не страшно и она не почувствовала никакого риска для жизни. Единственное, чему пришлось уделить особое внимание после операции, так это правильному уходу за швами и «новой» грудью. Модель отметила, что на острове, где проходили съемки сразу после маммопластики, она три недели носила специальный корсет, который позже сменила на спортивный топ.