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"Счастья и здоровья тебе": Игорь Николаев поздравил Аниту Цой с днем рождения

Игорь Николаев в Instagram-аккаунте поздравил Аниту Цой с днем рождения. Композитор пожелал имениннице счастья и здоровья.
"Счастья и здоровья тебе": Игорь Николаев поздравил Аниту Цой с днем рождения

Сегодня Анита Цой празднует свой 49-й день рождения. Игорь Николаев один из первый знаменитостей отечественного шоу-бизнеса поздравил свою коллегу по сцене. Музыкант опубликовал совместную фотографию с именинницей, на которой они запечатаны крупным планом. Певец одет в темно-синий свитер и пиджак, а Анита Цой надела бежевое платье с черным рисунком. В комментарии Игорь Николаев написал: "С тех пор, как много лет назад, ты накрыла потрясающую корейскую поляну в вашем с Петровичем гостеприимном доме, я чувствую в тебе родственную Сахалинскую душу, потому что всё моё детство — это пряные ароматы корейской кухни".

Исполнитель рассказал, что певица всегда старается помогать людям, поддерживает близких и родных в трудную минуту. В конце публикации в Instagram Игорь Николаев поздравил Аниту Цой с днем рождения и пожелал счастья и здоровья ей и ее семье. Подписчики присоединились к словам композитора и оставили свои пожелания.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30

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