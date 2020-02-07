В России появится телескоп для обнаружения внеземных цивилизаций
Российские специалисты планируют сконструировать телескоп, который будет искать сигналы различных цивилизаций, находящихся за пределами планеты Земля. Об этом сообщил Александр Панов - ведущий научный сотрудник НИИ ядерной физики МГУ.
Панов заявил, что, используя новое устройство, ученые смогут осматривать и исследовать космические лучи. Также телескоп позволит следить за яркими, короткими оптическими вспышками света, которые смогут помочь в поисках инопланетных сигналов.
Также Панов сообщил, что в скором времени могут разрабатывать установку с лазером. С её помощью ученые будут передавать послания на большое расстояние в галактике для общения с инопланетными существами.
Ранее стало известно, что космонавт Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сообщил своим фолловерам в социальной сети Twitter о существовании жизни в космосе. Также он не уточнял и не упоминал ничего конкретного о внеземных созданиях.
Панов заявил, что, используя новое устройство, ученые смогут осматривать и исследовать космические лучи. Также телескоп позволит следить за яркими, короткими оптическими вспышками света, которые смогут помочь в поисках инопланетных сигналов.
Также Панов сообщил, что в скором времени могут разрабатывать установку с лазером. С её помощью ученые будут передавать послания на большое расстояние в галактике для общения с инопланетными существами.
Ранее стало известно, что космонавт Майкл Коллинз, побывавший на Луне, сообщил своим фолловерам в социальной сети Twitter о существовании жизни в космосе. Также он не уточнял и не упоминал ничего конкретного о внеземных созданиях.
Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 12:00